شاهد: واحد يقبل قدميه والآخر يريد أن يدفن معه.. طفلان فلسطينيان يودعان شقيقهما الصغير

بقلم: يورونيوز

تم جمع جثامين الفلسطينيين القتلى نتيجة الغارات الإسرائيلية على حي الشجاعية في غزة السبت في أكفان وأكياس أمام المستشفى الأهلي المعمداني.

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لم تنجح جميع الوساطات الدولية والإقليمية بوضع حد لكل العذابات التي يعيشها سكان غزة بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

فحجم الدمار والموت والجراح لدى الغزيين، جعل الوضع أكثر مأساوية مع وصول صور تظهر صعوبة ما يعيشه هؤلاء تحت القصف.

وتم جمع جثامين الفلسطينيين القتلى نتيجة الغارات الإسرائيلية على حي الشجاعية في غزة السبت في أكفان وأكياس أمام المستشفى الأهلي المعمداني.

"أريد توديعه"

بين الأكياس البيضاء التي تضم جثامين القتلى، يقف الطفل سعيد خالد شحاتة بالقرب من رجل يحمل جثة شقيقه محمد الذي قتل بالقصف الإسرائيلي ويبكي.

يسترجع سعيد ذكريات اللحظات الأخيرة قبل القصف، ويقول: "نحن من حي الزيتون، ضربوا الشارع بالكامل، أنقذته من تحت الركام".

ويضيف وعيناه غارقتان بالدموع: "انتشلت جثة شقيقي، إضافة لأمي وجدتي اللتين كانتا مصابتين. الشارع مدمر بالكامل".

الجثث قرب المستشفى المعمداني AP Photo

وما أن يضع الرجل جثة شقيقه على الأرض، حتى يقترب الطفل سعيد منها ويقول للناس المتجمعين حوله: "دعوني أودعه"، قبل أن يقول رجل آخر: "هذا هو هدف نتنياهو".

يتسمّر سعيد أمام جثة أخيه ويقترب منه شقيقه الآخر، ويحاولان سرقة نظرات أخيرة قبل دفن محمد، قبل أن يطلب سعيد انتظار قدوم أمه لتوديع ابنها، فيقبّله قبلة الوداع ويقول له: "أخي العزيز، أين يمكنني الحصول على أخ آخر مثلك يا عزيزي؟ لن يكون لي أخ آخر مثلك".

ورغم ثني الموجودين لسعيد، إلا أنه بقى قرب جثة شقيقه يقبلها، قبل أن يقول بصوت مرتفع: "أدفنوني معه".

دمار في حي الشجاعية

في هذا السياق، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني محمود بصل إن هناك أكثر من 300 "شهيد" في حي الشجاعية وأن المنازل سويت بالأرض.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل قائد كتيبة الشجاعية التابعة لحماس لكنه لم يذكر تفاصيل عن العملية.

وقُتل ما لا يقل عن 240 فلسطيني منذ استئناف القتال صباح الجمعة بعد الهدنة التي استمرت أسبوعًا مع حركة حماس، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وبشكل منفصل، أعلنت الوزارة أن إجمالي عدد القتلى في غزة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر تجاوز 15200، وهي قفزة حادة من العدد السابق الذي بلغ أكثر من 13300 في 20 نوفمبر.