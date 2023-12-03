أسيرات إسرائيليات سابقات يدعون الحكومة للعمل على إطلاق بقية المحتجزين في غزة

بقلم: يورونيوز

قالت دانييل ألوني البالغة 45 عاما والتي أطلق سراحها الأسبوع الماضي مع ابنتها البالغة خمسة أعوام: "رأت بناتنا أشياء يجب ألا يراها أطفال في هذا السن، أو في أي سن اخر".

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تحدثت أسيرات إسرائيليات أطلقت حماس سراحهن في عمليات تبادل سابقة، بشكل علني للمرة الأولى السبت، حيث دعون الحكومة الاسرائيلية للعمل على إطلاق سراح المحتجزين المتبقين في غزة.

وظهرت الأسيرات اللواتي أطلق سراح معظمهن خلال الهدنة بين إسرائيل وحماس التي استمرت سبعة أيام في بث فيديو أمام حشد ضم الآلاف خلال مسيرة بوسط تل أبيب.

وفي المقابلات القصيرة، وصفت أربع نساء احتجزتهن حماس الشعور بالخوف والجوع والأرق الذي انتابهن في الأسر بعد أخذهن أسرى خلال هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي شنتها حماس.

أزمة في الطعام

وقالت دانييل ألوني البالغة 45 عاما والتي أطلق سراحها الأسبوع الماضي مع ابنتها البالغة خمسة أعوام: "رأت بناتنا أشياء يجب ألا يراها أطفال في هذا السن، أو في أي سن اخر".

وقالت ديتزا هيمان البالغة 84 عامًا والتي أُطلق سراحها الثلاثاء: "لم يكن الطعام وفيرًا في البداية، وبمرور الوقت تضاءلت الكمية".

مظاهرة لمطالبة الحكومة باسترجاع بقية الأسرى Ariel Schalit/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

وحضت الأسيرات المفرج عنهن الحكومة على اتخاذ كل الإجراءات لضمان إطلاق سراح المحتجزين المتبقين.

وقالت يوشيفيد ليفشيتز البالغة 85 عامًا والتي أطلقت حماس سراحها في تشرين الأول/أكتوبر من خارج اتفاق الهدنة، إن "الالتزام الأخلاقي لهذه الحكومة هو إعادتهم إلى وطنهم على الفور، بلا تردد".

"يجب أن نستعيد البقية"

وجاءت تعليقات الأسيرات غداة انهيار الهدنة التي توسطت فيها قطر والولايات المتحدة وشهدت إطلاق سراح 80 محتجزًا إسرائيليًا من النساء والأطفال مقابل 240 معتقلًا فلسطينيًا، على مدار أسبوع.

واستأنفت القوات الإسرائيلية قتالها في قطاع غزة صباح الجمعة.

وقالت يلينا تروبانوف التي أطلق سراحها الأربعاء للمتظاهرين المحتشدين أمام متحف تل أبيب للفنون "يجب أن نعيد ساشا والبقية"، في إشارة إلى ابنها الذي لا يزال محتجزًا في غزة.

وظهرت تروبانوف البالغة 50 عامًا في مقطع فيديو نشرته حماس في الأسابيع التي تلت الهجمات.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري السبت إن 137 إسرائيليًا وأجنبيًا ما زالوا محتجزين لدى حماس في قطاع غزة.