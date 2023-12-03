أوكرانيا تعلن إسقاط صاروخ من طراز Kh-59 وعشر مسيّرات أطلقتها روسيا

بقلم: يورونيوز

أعلنت أوكرانيا الأحد أنها أسقطت صاروخًا موجّهًا وعشر مسيّرات من أصل 12 أطلقتها روسيا في هجوم ليلي جديد.

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واستخدمت القوات الروسية 12 مسيّرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع التي تعتمدها موسكو بشكل متكرر ضدّ جارتها، على ما أكّد سلاح الجو الأوكراني الذي قال إنه أسقط عشرة منها.

وأُسقط كذلك صاروخًا من طراز Kh-59، وفق التقرير اليومي لسلاح الجو الأوكراني.

عززت كييف أنظمتها الدفاعية الجوية من خلال أسلحة غربية منذ الشتاء الماضي عندما استهدفت روسيا منشآت الطاقة الأوكرانية بشكل منهجي.

حُرم حينها ملايين الأشخاص من الكهرباء وبالتالي من التدفئة في ظلّ برد قارس، وهو ما تريد أوكرانيا أن تتجنب حدوثه هذا العام. لكن كييف تؤكد أنها تحتاج إلى مزيد من الأسلحة لحماية مناطقها.

من جهتها، اتهمت موسكو الأحد كييف بشنّ عدة ضربات في منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، دون وقوع ضحايا أو أضرار كبيرة.

واستُهدفت عدة قرى بمسيّرات وقصف مدفعي، بحسب الحاكم المحلي فياتشيسلاف غلادكوف.