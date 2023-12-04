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شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لعملياته البرية والجوية في قطاع غزة

العمليات البرية للغزو الإسرائيلي لقطاع غزة
العمليات البرية للغزو الإسرائيلي لقطاع غزة Copyright Israel Defense Forces via AP
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت إسرائيل، يوم الإثنين، إنّ قواتها البريّة تواصل عملياتها في قطاع غزة، فيما استهدفت القوات الجوية "حوالي 200 موقع" تزعم أنها لحركة حماس.

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ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو قال إنه يظهر القوات أثناء القتال في الأراضي الفلسطينية، وبعض اللقطات للضربات الجوية لقطاع غزة.

وتوسعت إسرائيل في هجومها البرّي منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر في شمال غزة، وسيطرت على مناطق عدة.

ومنذ استئناف القتال الجمعة، بعد انتهاء هدنة استمرت أسبوعاً مع حركة حماس، ركّز الجيش في شكل أساسي على الضربات الجوية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الأحد ارتفاع حصيلة القتلى إلى 15523 قتيلاً، 70 في المئة منهم نساء وأطفال، منذ بدء حملة القصف المدمر التي باشرتها إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر رداً على هجوم غير مسبوق لحماس داخل أراضيها، متعهدة "القضاء" على الحركة.

المصادر الإضافية • أ ب

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