تغطية حية: قصف إسرائيلي متواصل لغزة ودعوات متزايدة لحماية المدنيين

يوسع الجيش الإسرائيلي الاثنين عملياته في قطاع غزة حيث يتزايد عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين وسط مؤشرات جديدة على تمدد النزاع في المنطقة مع تسجيل حوادث في نهاية الأسبوع المنصرم في العراق والبحر الأحمر.
وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري مساء الأحد إن "الجيش الإسرائيلي يواصل توسيع عمليته البرية ضد حماس في كل أنحاء قطاع غزة" مضيفا "الجيش يعمل في كل مكان توجد فيه معاقل لحماس".
وليلا أسفرت غارة على مدخل مستشفى كمال عدوان في شمال غزة عن مقتل أشخاص عدة وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. واتهمت حكومة حماس في بيان الجيش الإسرائيلي بارتكاب "انتهاك خطير" للقانون الإنساني الدولي.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الأحد ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى 15523 قتيلا، 70 في المئة منهم نساء وأطفال.
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إنه أمكن خلال الساعات الماضية انتشال 316 قتيلا و664 جريحا فقط من تحت الأنقاض ونقلهم إلى المستشفيات لكن كثيرين آخرين ما زالوا تحت الأنقاض، فيما تواصل حصيلة الضحايا الارتفاع منذ انتهاء الهدنة.
هجمات تستهدف سفنا في البحر الأحمر
أعلنت واشنطن أنّ مدمّرة أميركيّة أسقطت ثلاث طائرات مسيّرة خلال تقديمها الأحد الدعم لسفن تجاريّة في البحر الأحمر استهدفتها هجمات من اليمن، مندّدةً بـ"تهديد مباشر" للأمن البحري.
وكان المتمرّدون الحوثيّون الموالون لإيران في اليمن أعلنوا في وقت سابق الأحد أنّهم نفّذوا "عمليّة استهداف لسفينتَيْن إسرائيليّتَيْن في باب المندب"، الممرّ البحري الاستراتيجي الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، موضحين أنّ ذلك أتى على خلفيّة الحرب في غزّة.
وقالت القيادة المركزيّة الأميركيّة "سنتكوم" في بيان "وقعت اليوم (الأحد) 4 هجمات على 3 سفن تجاريّة تبحر بشكل منفصل في المياه الدوليّة جنوب البحر الأحمر".
وأضاف البيان أنّ "المدمّرة يو إس إس كارني من فئة آرلي بيرك استجابت لنداءات استغاثة من السفن وقدّمت لها المساعدة" وأسقطت ثلاث طائرات مسيّرة كانت متّجهة إلى المدمّرة خلال النهار.
ورصدت المدمّرة كارني صاروخًا أُطلِق من منطقة يسيطر عليها الحوثيّون في اليمن وسقط قرب سفينة "يونيتي إكسبلورر" التي ترفع علم جزر البهاماس. وقد أبلغت السفينة لاحقًا عن إصابتها بأضرار طفيفة جرّاء صاروخ آخر أطلِق من منطقة يسيطر عليها المتمرّدون الحوثيّون.
كذلك، أبلغت سفينة الشحن "نمبر 9" التي ترفع علم بنما عن وقوع أضرار مادّية بسبب صاروخ أطلِق من اليمن، في حين أفادت سفينة "صوفي 2" التي ترفع أيضا علم بنما عن إصابتها أيضا لكن لم تقع أيّ خسائر بشريّة بين أفراد طاقمها.