وداعاً للمفاتيح.. الآن أصبح بإمكانك فتح باب سيارتك بهاتفك الذكي

بقلم: يورونيوز

اجمتع عمالقة السيارات والاتصالات والهواتف النقالة حول هدف مشترك لتطوير تطبيق يتيح إمكانية فتح السيارة وتشغيل المحرك من خلال الهاتف الذكي.

اعلان

بعد ذراع تدوير المحرك ومفتاح التشغيل وجهاز التحكم عن بعد، تطورت صناعة السيارات بسرعة مهولة وبدأت العديد من التقنيات تلغي أموراً اعتدنا عليها، واليوم تقوم الشركات بتطوير تطبيق يُتيح للمستخدم فتح وغلق السيارة وبدء تشغيلها باستخدام الهاتف من دون استخدام المفتاح الذي سيصبح للمفارقة، خياراً مدفوعاً يجب المطالبة به.

وستعمل الخاصية مع السيارات الحديثة التى تشمل أنظمتها خاصية الاتصال قريب المدى "NFC"، التى تتيح مشاركة البيانات بين الهواتف والسيارات.

وتتيح بعض شركات السيارات اليوم بالفعل استخدام الهاتف كمفتاح سيارة رقمى من خلال تطبيقاتها، لكنها تفرض بعض القيود خلال العملية، إذ تتيح شركة كورية على سبيل المثال تطبيق مفتاح رقمي، لكنه يعمل فقط لهواتف أندرويد، ومع بعض طرازات سياراتها لعام 2020.

لذلك أتت مجموعة "JUMPWG" بحلّ جديد، بالاتفاق مع عمالقة السيارات والاتصالات والهواتف النقالة، سيسمح لعدد أكبر من الناس بالدخول إلى سياراتهم عبر الهاتف، فى نهاية متوقعة لمفتاح السيارة الكلاسيكي.

كل ما عليك فعله هو وضع هاتفك بالقرب من ذراع تغيير سرعة السيارة، وتستطيع أيضاً تشغيل المحرك عن بُعد، إذ تعمل هذه التقنية كمفتاح افتراضي مخزّن في الهاتف الذكي، وتتعرف المستشعرات المثبتة في السيارة على الهاتف الذكي الخاص بالمالك بشكل آمن، تماماً مثل نظام بصمة الأصبع، وتفتح السيارة لهم فقط.

ونظراً لأن مشاركة السيارات أصبحت أكثر انتشاراً في جميع أنحاء العالم، فسيتم برمجة المفتاح الرقمي لتسهيل تأجير السيارات، فلن يتعين على المالك والسائق الالتقاء، ولكنهما يستطيعان نقل المفتاح الرقمي عبر تطبيق الهاتف الذكي، وسيكون للمفتاح الرقمي أيضاً مميزات أخرى مثل التنبيه الذي يمكن تشغيله إذا تجاوز الشخص الذي يستأجر السيارة الحد الأقصى للسرعة أو السير خارج المنطقة المتفق عليها.

أما في حال نفدت بطارية الهاتف، فسيظل يعمل ولكن ليس عن بعد. سيكون عليك وضع هاتفك على الباب لفتحه وعلى لوحة القيادة للبدء. في الواقع، سوف نتحول من التقنية اللاّسلكية إلى تقنية NFC ولن تحتاج إلى الكهرباء.