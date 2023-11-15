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"ليس لدينا خيار": سيارات الأجرة في غزة تستخدم الزيت النباتي كوقود

سائق تاكسي يزود خزان سيارته بزيت الطهي. غزة 14 نوفمبر 2023
سائق تاكسي يزود خزان سيارته بزيت الطهي. غزة 14 نوفمبر 2023 Copyright وكالات
بقلم:  يورونيوز
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بسبب نقص الوقود واستمرار الحصار الإسرائيلي، يضطر سائقو سيارات الأجرة في قطاع غزة إلى استخدام الزيت النباتي لملء خزانات مركباتهم حتى يتمكنوا من الاستمرار في العمل.

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تستمر الحرب في قطاع غزة وتتفاقم معاناة الفلسطنيين هناك، وتسببت في أضرار كثيرة من بينها النقص الحاد في الوقود الذي أصبح عملة نادرة يصعب الحصول عليها بسبب القصف الإسرائيلي لمحطات الوقود ونفاد الكميات في المحطات التي لم يدمرها القصف.

يقول سائق التاكسي خالد قشطة، الذي يشعر بالقلق من الضرر الذي سيلحقه ذلك بمحرك سيارته: "هذا عبء ولكن ليس لدينا خيار لأننا سائقو سيارات أجرة ونحتاج إلى كسب المال لأطفالنا".

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