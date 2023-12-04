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مقتل جنرال روسي في أوكرانيا

جنود أوكرانيون خلال مناورة في بريطانيا.
جنود أوكرانيون خلال مناورة في بريطانيا. Copyright Kin Cheung/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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أعلن حاكم منطقة فورونيج الروسية الاثنين مقتل جنرال روسي خلال وجوده في أوكرانيا.

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ونادرا ما تتحدث السلطات الروسية عن خسائرها في أوكرانيا، لكنها اعترفت بوفاة عدد من كبار الضباط.

وقال حاكم فورونيغ ألكسندر غوسيف على تطبيق تلغرام "ألم شديد. توفي اللواء فلاديمير زافادسكي، نائب قائد الفيلق الرابع عشر بالأسطول الشمالي بالجيش أثناء أداء واجبه في منطقة عمليات خاصة" مستخدما المصطلح الروسي للعملية في اوكرانيا.

وأشاد غوسيف بزافادسكي ووصفه بأنه "ضابط شجاع وجنرال حقيقي ورجل جدير".

ولم يحدد ظروف وفاة زافادسكي.

وافادت قنوات تلغرام الروسية مع مصادر في الجيش أنه قتل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بعد دوس على لغم بعيد عن خط المواجهة، ما قد يشير الى أن اللغم قد تكون زرعته القوات الروسية سابقا.

يأتي الإعلان بينما تحاول القوات الروسية السيطرة على بلدة أفدييفكا في دونتيسك.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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