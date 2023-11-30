روسيا تقول إنها "ممتنة" لحماس بعد إخلاء سبيل رهينتين روسيتين

بقلم: يورونيوز

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن امتنانها لحماس بعد الإفراج عن رهينتين روسيتيْن الأربعاء، وقالت إنها تعمل على إخلاء سبيل المواطنين الروس الآخرين الذين تحتجزهم الحركة في غزة.

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وقالت الوزارة في بيان "نحن ممتنون لقيادة حماس لاستجابتهم لدعواتنا الملحّة. سنواصل القيام بكل ما هو ضروري لضمان إطلاق سراح المواطنين الروس الآخرين المحتجزين في قطاع غزة بسرعة". وجاء البيان بعد يوم من إطلاق حماس سراح روسيتين قالت إنها خطوة "تقديرا" للرئيس فلاديمير بوتين.

وسُلّمت المرأتان للصليب الأحمر في مصر عبر معبر رفح الأربعاء.

والأسبوع الماضي، أفرجت حماس عن مواطن روسي هو رون كريفوي كان يعمل مهندس صوت في مهرجان سوبر نوفا في إسرائيل عندما نفذت حماس الهجوم. وقد أخلي سبيله أيضا خارج إطار الهدنة.

وقالت موسكو "نذكر أن المواطنين الروس منحوا إمكان العودة إلى وطنهم من دون التقيد بتنفيذ الشروط المتفق عليها بين إسرائيل وحماس".ولم تذكر في بيانها عدد المواطنين الروس الذين ما زالوا محتجزين كرهائن في غزة.

وعلى عكس الكثير من الدول الغربية، لا تصنّف روسيا حماس منظمة إرهابية، ودائمًا ما يدعو بوتين إلى إقامة دولة فلسطينية.

وتحافظ موسكو على علاقات جيدة مع كل من إسرائيل والفلسطينيين.