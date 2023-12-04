تداعيات الحرب في غزة: قادة مسلمون أمريكيون يتخلون عن دعمهم لبايدن في انتخابات 2024

بقلم: يورونيوز

تعهد زعماء الجالية الإسلامية من عدة ولايات بسحب دعمهم للرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم السبت، في مؤتمر في ضواحي ديترويت، مشيرين إلى رفضه الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

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حذر ديمقراطيون مسلمون في ميشيغان البيت الأبيض من أن تعامل بايدن مع الحرب الدائرة في غزة قد يكلفه ما يكفي من الدعم داخل المجتمع العربي الأمريكي للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وتجمع زعماء من ولايات ميشيغان ومينيسوتا وأريزونا وويسكونسن وفلوريدا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا خلف منصة كتب عليها "التخلي عن بايدن، وقف إطلاق النار الآن" في ديربورن بولاية ميشيغان، المدينة التي تضم أكبر تجمع للأميركيين العرب في الولايات المتحدة.

تسببت مواقف بايدن من الحرب الإسرائيلية على غزة، بما في ذلك عدم رغبته في الدعوة إلى وقف إطلاق النار إلى الإضرار بعلاقته مع الجالية المسلمة الأمريكية بشكل لا يمكن إصلاحه، وفقًا لجيلاني حسين، المقيم في مينيابوليس.

وقال حسين، الذي ساعد في تنظيم المؤتمر،: "يتم القضاء على العائلات والأطفال بأموال ضرائبنا".

وقال حسن شبلي المتحدث الرسمي لمسلمي فلوريدا: "إخوتي وأخواتي، ما حدث نسميه " جو الإبادة الجماعية (Genocide Joe)، لأنه مسؤول بشكل مباشر عن أكثر من 10000 طفل فلسطيني قضت إسرائيل على حياتهم بالقنابل والأسلحة الأمريكية وأموال الضرائب. لا يمكنك قتل 10000 طفل عن طريق الخطأ. لا يمكنك قتل 20 ألف مدني عن طريق الخطأ. لا ينبغي أن تدمر عن طريق الخطأ منازل ما يقرب من مليوني شخص".

وقالت جايلاني حسين، من مسلمي مينيابوليس: "نحن لسنا عاجزين كمسلمين أمريكيين. نحن أقوياء. نحن لا نملك المال فقط، بل لدينا الأصوات الفعلية. وقال حسين في المؤتمر: “سنستخدم هذا التصويت لإنقاذ هذه الأمة من نفسها".

وشكلت ولايات ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا مكونات حاسمة في "الجدار الأزرق" للولايات التي أعادها انتخاب بايدن إلى العمود الديمقراطي، مما ساعده على الفوز بالرئاسة في عام 2020.

ويعيش في الولايات المتحدة حوالي 3,45 مليون مسلم أمريكي، أو 1,1٪ من سكان البلاد.