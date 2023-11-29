فايننشال تايمز:مسؤولة رفيعة في CIA تنشر صورة مؤيدة لفلسطين على فيسبوك ما أثار مخاوف داخل إدارة بايدن

بقلم: يورونيوز

خطوة دفعت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، إلى إرسال بريد إلكتروني داخلي للموظفين تحذر فيه من نشر رسائل سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي

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ذكرت صحيفة ”فاينانشال تايمز” البريطانية، أن مسؤولة رفيعة في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA "سي آي إيه" نشرت عبر صفحتها على فيسبوك صورة مؤيدة لفلسطين بعد أسبوعين من هجوم حماس المباغت يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأوردت الصحيفة، أن مساعدة نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية لشؤون التحليل غيرت يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول صورة الغلاف الخاصة بها عبر فيسبوك ونشرت مكانها صورة لرجل يرفع علم فلسطين.

خطوة دفعت الوكالة إلى إرسال بريد إلكتروني داخلي للموظفين تحذر فيه من نشر رسائل سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مطلعين، قولهم إن هذا التصرف أثار مخاوف داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خاصة أن نشر صورة سياسية بشكل علني على منصة رقمية عامة يُعد "خطوة نادرة" بالنسبة إلى مسؤول استخباراتي رفيع المستوى.

وفي منشور منفصل، نشرت المسؤولة الأمريكية صورة لها مع ملصق كتب عليه "الحرية لفلسطين".

وقررت الصحيفة عدم ذكر تفاصيل إضافية حول هوية المسؤولة، خاصة بعد أن أعربت وكالة المخابرات الأمريكية عن "قلقها بشأن سلامتها".

ويأتي موقف المسؤولة بحسب الصحيفة الأمريكية مع تصاعد التوترات داخل الإدارة الأمريكية بشأن الحرب في غزة.

ونقلت الصحيفة عن وكالة الاستخبارات قولهم، إن "ضباطنا قد يكون لهم وجهات نظر شخصية ومختلفة".

وعلت أصوات أمريكية عدة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تتهم بايدن بالتضحية بالفلسطينيين بدعمه إسرائيل.

وتسبّب هجوم حماس بمقتل 1200 شخص في إسرائيل غالبيتهم مدنيون قضى معظمهم في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية. واقتادت حماس خلال هجومها 240 رهينة نقلوا إلى غزة حسب الجيش الإسرائيلي.

وفي الجانب الفلسطيني تسبب القصف الإسرائيلي العنيف والعمليات البرية بمقتل زهاء 15 ألف شخص بينهم أكثر من ستة آلاف طفل، وفق حكومة حماس.