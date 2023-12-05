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فيديو: مقتل امرأة أميركية في هجوم سمكة قرش في الباهاماس

صورة غير مؤرخة أتاحتها Global Finprint في 22 يوليو 2020 تظهر سمكة قرش الشعاب المرجانية الكاريبية. جزر الباهاماس.
صورة غير مؤرخة أتاحتها Global Finprint في 22 يوليو 2020 تظهر سمكة قرش الشعاب المرجانية الكاريبية. جزر الباهاماس. Copyright ANDY MANN/
بقلم:  يورونيوز
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قتلت سمكة قرش الاثنين امرأة أميركية تبلغ 44 عاماً خلال ممارستها التجذيف قبالة شاطئ أحد المنتجعات في الباهاماس، على ما أفادت شرطة هذه الجزر في بيان.

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 وأوضح البيان أن "المرأة كانت تمارس التجذيف برفقة رجل قبالة شاطئ منتجع يقع في غرب (جزيرة) نيو بروفيدنس عندما عضتها سمكة قرش".

وتولى أحد عناصر الإنقاذ البحري من المجمع الفندقي نقل المرأة والرجل إلى الشاطئ قبل إجراء الإسعافات الأولية لهما، بحسب المصدر نفسه.

وأشارت الشرطة إلى أن تحقيقاً فُتِح في الحادث.

وتشكّل السياحة عنصراً أساسياً في اقتصاد جزر الباهاماس، وهي أرخبيل يضم أكثر من ثلاثة آلاف جزيرة وتكثر فيه المجمعات الفندقية على شاطئ البحر.

وسُجلت في العام الفائت 89 عضة من أسماك قرش في كل أنحاء العالم، وفقًا لقاعدة البيانات "إنترناشيونل شارك أتاك" التي يديرها متحف التاريخ الطبيعي في فلوريدا الأميركية.

وفي العام 2019 أيضاً، قتلت سمكة قرش امرأة أميركية كانت تمارس الغوص مع عائلتها في الباهاماس.

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