EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

بوتين: القمع واسع النطاق على غرار حملات الاتحاد السوفييتي أمر غير مقبول

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين Copyright Vyacheslav Prokofyev/Copyright 2023 Sputnik
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

شدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين على أنّ شنّ "حملات قمع جديدة واسعة النطاق" في روسيا، على غرار ما كان يحصل إبّان الحقبة السوفييتية، أمر "غير مقبول"، في وقت يسحق فيه الكرملين كلّ معارضة لهجومه على أوكرانيا.

اعلان

وقال بوتين "عندما نتحدّث عن ضحايا القمع السياسي، نتطرّق إلى أشخاص مختلفين جدّاً. هناك، في الحقيقة، من كانوا معارضين للنظام السوفياتي ومن كانوا داعمين وانتهى بهم المطاف وراء القضبان لأسباب سياسية داخلية شتى".

وشدّد بوتين على أنّ "الأهمّ هو ألا يتكرّر هذا الأمر في تاريخ بلادنا، لأنّ ذلك ألحق ضرراً هائلاً" بشعبنا ودولتنا.

وقال بوتين لدى ترؤسه اجتماعا لمجلس حقوق الإنسان الروسي، وهو هيئة ملحقة بالكرملين، إنّ "غياب الحقوق" عند تقرير مصير أشخاص "أمر غير مقبول إذا ما أردنا أن يكون لبلدنا مستقبل".

ومنذ بدء هجوم الجيش الروسي على أوكرانيا في نهاية شباط/فبراير 2022، ينزل القضاء في روسيا عقوبات مشددة بمواطنين يعربون عن معارضتهم للنزاع، سواء بالقول أو الفعل.

وحُكم على آلاف الروس بالحبس أو بتسديد غرامات.

ولا ينفي الكرملين حملات القمع السوفياتية، لكنّه يقلّل من شأنها بتصويرها مأساة من دون مذنب.

في موازاة ذلك، يمجّد الكرملين قوة الاتحاد السوفييتي وزعيمه السابق جوزيف ستالين، خصوصا منذ الهجوم على أوكرانيا الذي يصوّره على أنّه "اجتثاث للنازية".

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

معارك في جنوب قطاع غزة وإسرائيل تنفي مطالبة منظمة الصحة بإخلاء مستودع أدوية

"أكاذيب هدفُها شيطنة المقاومة".. هكذا ردت حماس على اتهامها بارتكاب جرائم اغتصاب خلال طوفان الأقصى

نيويورك تايمز: صواريخ القسام أصابت قاعدة إسرائيلية بداخلها صواريخ نووية في عملية طوفان الأقصى

فلاديمير بوتين الاتحاد السوفييتي روسيا موسكو معارضة