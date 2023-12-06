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الاتحاد الأوروبي في مؤتمر المناخ: علينا أن نتخلّص من مصادر الطاقة الأحفورية

المفوّض الأوروبي المكلّف شؤون المناخ فوبكه هويكسترا خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) دبي
المفوّض الأوروبي المكلّف شؤون المناخ فوبكه هويكسترا خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) دبي Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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أكد المفوّض الأوروبي المكلّف شؤون المناخ فوبكه هويكسترا الأربعاء خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي، أن الاتحاد الأوروبي يرغب في أن يتيح المؤتمر تسريع خفض انبعاثات غازات الدفيئة "اعتبارًا من هذا العقد".

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وقال هويكسترا الذي وصل للتو إلى دبي للمشاركة في الأسبوع الثاني والأخير من مفاوضات المناخ "أريد أن يكون مؤتمر المناخ بداية نهاية الوقود الأحفوري". وأضاف "علينا أن نتخلّص من مصادر الطاقة الأحفورية".

موقف الاتحاد الأوروبي ليس جديدًا ولكن يأتي تأكيده بشكل واضح على لسان المفوّض في لحظة حساسة من محادثات المناخ إذ لم يحرز المفاوضون تقدمًا نحو التوصل إلى حلّ وسط بعد خمسة أيام من المباحثات.

وشدد هويكسترا على أحد أهداف التكتل الذي يضمّ 27 دولة وهو أن يُدرج في النص النهائي الذي يتمّ التفاوض عليه خلال المؤتمر، أنه ينبغي بدء خفض انبعاثات غازات الدفيئة قبل العام 2030.

وقال "ليس لدينا بديل آخر سوى اتباع ما يقوله لنا العلماء". وأضاف "يقولون لنا إننا في حاجة إلى تسريع وتيرة خفض الانبعاثات، وعلينا أن نفعل ذلك في هذا العقد".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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