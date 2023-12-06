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إدراج الإفطار الرمضاني على لائحة اليونسكو للتراث غير المادي

فطور في جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني في بغداد
فطور في جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني في بغداد Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أدرجت اليونسكو الأربعاء "التقاليد الاجتماعية والثقافية" المرتبطة بالإفطار الرمضاني على لائحتها للتراث غير المادي، نزولاً عند طلب تقدّمت به أذربيجان وإيران وأوزبكستان وتركيا.

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وقرّرت اللجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التي تعقد اجتماعاتها منذ الاثنين في كاساني في شمال بوتسوانا إدراج الإفطار ضمن التراث غير المادي للإنسانية.

واوضحت اليونسكو أنّ "الإفطار وجبة يتناولها المسلمون عند غروب الشمس خلال شهر رمضان، بعد إتمام سائر الطقوس الدينية والاحتفالية".

وأضافت "غالباً ما يتجمع المسلمون حول مائدة الإفطار لتناولها بروح الجماعة، الأمر الذي يوطّد أواصر الصلة بين أفراد الأسر والمجتمع ككل ويعزز الأعمال الخيرية والتضامن وطرق التبادل الاجتماعي".

وأشارت إلى أنّ "أفراد الأسر يتناقلون هذه الممارسة عادةً بعضهم عن بعض"، لافتة إلى أن "الأطفال والشباب غالباً ما يُكلّفون إعداد أطباق" الإفطار.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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