شاهد: ممارسة لعبة الكريكيت ليلاً في شوارع باكستان خلال شهر رمضان

بقلم: يورونيوز

بعد منتصف الليل، خلال شهر رمضان، تحوُّل الأضواء الكاشفة المؤقتة ملعب كرة السلة في وسط كراتشي إلى ساحة كريكيت حضرية، حيث يطارد العشرات من الشبان الباكستانيين كرات التنس في الجو ليلاً.

تنتشر ألعاب الكرة الشريطية في كل مكان بشوارع كراتشي على مدار العام، لكن يشهد رمضان ظهور بطولات ليلية في معظم الأحياء.

وقال المنظم لوكالة فرانس برس في كراتشي إن "الأطفال والشباب لا يستطيعون شراء المعدات وجميع مستلزمات لعبة الكريكيت ذات الكرات الصلبة، لكن يمكنهم شراء الكرة الشريطية بسهولة".

ويمكن أن تجذب المباريات التي تُمارس في أفقر الأحياء مئات المتفرجين، حيث يقول العديد منهم إن مشاهدة لعبة الكريكيت طوال الليل تساعد على صيام اليوم.

بعد التقسيم في عام 1947، اعتبرت لعبة الكريكيت مجالاً للطبقة العليا، تُمارس في نوادي كراتشي الفاخرة ومدارس النخبة.

لكن مع ازدهار عدد السكان خلال الستينيات، تكيفت لعبة الكريكيت مع العاصمة المترامية الأطراف وظهرت كرات التنس كبديل للكرة الصلبة.

البديل الأرخص - الذي يلغي أيضاً الحاجة إلى معدات باهظة الثمن- اتخذ أشكالاً تجريبية عدة في العقود التالية، ويُعزى إليه الفضل في جلب هذه الرياضة إلى الباكستانيين العاديين.