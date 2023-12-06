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المحكمة الدستورية في بيرو تأمر بإطلاق سراح الرئيس الأسبق فوجيموري

ألبرتو فوجيموري
ألبرتو فوجيموري Copyright Martin Mejia/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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أمرت المحكمة الدستورية في بيرو الثلاثاء بالإفراج "فوراً" عن الرئيس الأسبق ألبرتو فوجيموري البالغ من العمر 85 عاماً والذي يقضي منذ 2009 في سجن بالعاصمة ليما حُكماً بالسجن لمدّة 25 عاماً بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية.

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ويقضي القرار الصادر عن المحكمة والذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس بالإفراج "فوراً" عن فوجيموري الذي حكم البلاد بقبضة من حديد من العام 1990 ولغاية العام 2000.

وأدين الرئيس الأسبق بقتل 25 شخصاً في مجزرتين ارتكبتهما وحدات كوماندوس تابعة للجيش في إطار ما أطلقت عليه الحكومة في حينه "الحرب على الإرهاب" (1980-2000).

وفي 2017 حصل فوجيموري على عفو رئاسي "لأسباب إنسانية" وخرج من السجن، لكنّ المحكمة العليا ما لبثت أن ألغت هذا العفو وأعيد الرئيس الأسبق تالياً إلى السجن.

ويومها قال فوجيموري إنّ "العودة إلى السجن هي حكم بإعدام بطيء ومؤكّد".

وبقرارها الصادر الثلاثاء وغير القابل للطعن، تكون المحكمة العليا قد أعادت العمل بالعفو الرئاسي الممنوح لفوجيموري.

ويعاني الرئيس الأسبق بشكل متكرّر من مشاكل في الجهازين التنفّسي والعصبي، بما في ذلك شلل في الوجه وارتفاع في ضغط الدم.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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