بايدن: بما أن ترامب سيخوض الانتخابات سأرشح نفسي من أجل مصلحة البلاد

بقلم: يورونيوز

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، لصحفيين بعد لحظات من هبوط طائرته في واشنطن، الثلاثاء إنه بما أن ترامب "يرشح نفسه للانتخابات فعلي أن أترشح".

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وفي كلمة ألقاها بايدن خلال جمع التبرعات لحملته الانتخابية لعام 2024 في ويستون، ماساتشوستس قال أنه غير متأكد مما إذا كان سيسعى لترشيح نفسه إذا لم يحاول منافسه الجمهوري دونالد ترامب أيضًا الترشح لولاية ثانية.

وأضاف: "ولكن، لأجل مصلحة البلاد لا يمكننا أن نسمح له (ترامب) بالفوز".

وأعلن دونالد ترامب، ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، في الشهر الماضي خلال خطاب له في جنوب ولاية فلوريدا.

ومن المقرر عقد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.