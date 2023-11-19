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دونالد ترامب يقلّد جو بايدن ويسخر منه: رئيسنا غبي والرئيس الصيني ذكي جدًا

دونالد ترامب وجو بايدن
دونالد ترامب وجو بايدن Copyright Julio Cortez/Copyright 2020 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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شدد ترامب على أن "الرئيس جو بايدن غبي، ولا يمكنه الخروج من هذه القاعة"، مقلدًا طريقة مشي بايدن.

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أدلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتعليق حول حضور الرئيس بايدن مؤتمر أبيك في سان فرانسيسكو الأسبوع الماضي، ولقائه مع نظيره الصيني.

وسخر ترامب من طريقة تصرفات جو بايدن، وذلك خلال كلمة له في ولاية أيوا أمس السبت.

دونالد ترامب خلال كلمته
دونالد ترامب خلال كلمتهAP Photo

وقال ترامب: "هذا الأسبوع، كان جو بايدن المحتال في سان فرانسيسكو لحضور قمة مع الصين، وبدا وكأنه ليس لديه أي فكرة على الإطلاق عن مكان وجوده وما كان يحدث، وما كان من المفترض أن يفعله".

وأضاف ترامب: "لقد سار مع رجل (الرئيس الصيني) يبدو وكأنه قطعة من الغرانيت، أليس كذلك؟ إنه قوي مثل الغرانيت، إنه قوي. أعرفه جيدًا، إنه شخص شرس".

ولفت إلى أن "الصحافة لا تحب عندما أقول أشياء جيدة عنه، لكنه يدير 1.4 مليار شخص بيد من حديد"، مشيرًا إلى أن "الرئيس الصيني شخص ذكي للغاية".

في المقابل، شدد ترامب على أن "الرئيس جو بايدن غبي، ولا يمكنه الخروج من هذه القاعة"، مقلدًا طريقة مشي بايدن.

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