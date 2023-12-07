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إردوغان يأمل من أثينا بفتح "صفحة جديدة" في العلاقات مع اليونان

رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو ونظيرها التركي رجب طيب إردوغان خلال لقائهما في القصر الرئاسي في أثينا، اليونان.
رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو ونظيرها التركي رجب طيب إردوغان خلال لقائهما في القصر الرئاسي في أثينا، اليونان. Copyright Michael Varaklas/Copyright 2023
بقلم:  يورونيوز
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يتوقع أن يبحث إردوغان في زيارة تستمر خمس ساعات يلتقي خلالها ساكيلاروبولو ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مجالات التجارة والقضايا الإقليمية وملف الهجرة.

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أعرب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن أمله في تدشين "عهد جديد" في العلاقات مع اليونان بعد أعوام من التوتر مع الخصم التاريخي لأنقرة، وذلك خلال قيامه الخميس بأول زيارة الى العاصمة اليونانية منذ 2017.

وقال الرئيس التركي لنظيرته كاترينا ساكيلاروبولو "أعتقد أن اجتماع التعاون الاستراتيجي بين تركيا واليونان سيقود إلى عهد جديد" في العلاقات بين البلدين، مضيفا "علينا أن نكون متفائلين، وهذا التفاؤل سيكون مثمرا في المستقبل".

ويتوقع أن يبحث إردوغان في زيارة تستمر خمس ساعات يلتقي خلالها ساكيلاروبولو ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مجالات التجارة والقضايا الإقليمية وملف الهجرة.

وشكلت تركيا حاجزا في وجه المهاجرين منذ اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في العام 2016، يأمل ميتسوتاكيس وغيره من القادة الأوروبيين في تحديثه.

وسيتخلل زيارة إردوغان الذي يرافقه عدد من مسؤولي الدبلوماسية التركية، بحث في الخلاف مع اليونان بشأن تحديد مناطق متنازع عليها في بحر إيجه.

ويشكك الرئيس التركي بمعاهدات تعود إلى قرون خلت تحدد السيادة في منطقة بحر إيجه التي غالبا ما تشهد احتكاكات بين مقاتلات كل من تركيا واليونان، البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، في مجال جوي متنازع عليه.

واتهم إردوغان اليونان العام الماضي بـ"احتلال" جزر في بحر إيجه.

لكن العلاقات بين البلدين تحسنت منذ شباط/فبراير عندما أرسلت اليونان مساعدات الى تركيا بعد زلزال مدمّر أودى بحياة 50 ألف شخص على الأقل.

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