فيديو: بالميراس يتوج بلقب الدوري البرازيلي للمرة الثانية عشرة في تاريخه

بقلم: يورونيوز

عزّز بالميراس رصيده القياسي وأحرز لقب الدوري البرازيلي لكرة القدم للمرة الثانية عشرة الأربعاء، فيما هبط سانتوس، النادي السباق للجوهرة الراحلة بيليه، إلى المستوى الثاني.

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وبعد أن ضمن نظرياً احراز اللقب في الجولة الماضية، لابتعاده ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه، اكتفى بالميراس بنقطة التعادل على ارض كروزيرو 1-1، للاحتفاظ بلقبه.

وسجّل هدف "فيرداو" اليافع إندريك (17 عاماً) الذي سيحمل ألوان ريال مدريد الإسباني العريق بدءاً من حزيران/يونيو.

وأنهى النادي الذي أسّسته الجالية الإيطالية في ساو باولو الدوري برصيد سبعين نقطة، بفارق اثنتين عن غريميو وهدافه المخضرم الأوروغوياني لويس سواريز (37 عاماً) الذي سجّل ثنائية في مباراته الأخيرة في البرازيل على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو خلال الفوز على فلومينننسي 3-2.

وحلّ هداف ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني السابق، في المركز الثاني على لائحة الهدافين (17 هدفاً)، بفارق ثلاثة عن باولينيو مهاجم أتلتيكو مينيرو ثالث الترتيب.

وفيما كان بالميراس ضامناً للقب، خيّمت الاثارة على مباريات القاع بين باهيا، فاسكو دي غاما وسانتوس.

أقيمت المباريات في الوقت عينه، وتناوبت الأندية الثلاث على الحلول في المركز السابع عشر المؤدي إلى الهبوط.

لكن سانتوس، حامل اللقب ثماني مرات، الذي خسر على ارضه أمام فورتاليزا 1-2، كان صاحب البطاقة المشؤومة في نهاية المطاف، وذلك بعد أقل من سنة على رحيل أسطورته السابقة بيليه الذي أحرز مع منتخب بلاده لقب كأس العالم ثلاث مرات منتصف القرن الماضي.

وفيما تصدر بوتافوغو الترتيب بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه بعد انتهاء دور الذهاب، تراجع بشكل درامي وانهى الدوري خامساً بفارق ست نقاط عن البطل، ما يعني خوضه دوراً تمهيدياً للتأهل إلى كأس ليبرتادوريس الموازية لدوري أبطال أوروبا.