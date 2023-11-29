زياش يقود غلطة سراي لتقويض آمال مانشستر يونايتد في التأهل إلى دور الـ16 لدوري الأبطال

بقلم: يورونيوز

قاد المغربي حكيم زياش غلطة سراي التركي إلى قلب تأخره بهدفين وانتزاع التعادل أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي 3-3 الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وباتت حظوظ مانشستر يونايتد بالتأهل الى دوري أبطال أوروبا خاضعة لحسابات دقيقة ولا يسيطر عليها وحده، حيث بقي متذيّلا لترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط بالتساوي مع كوبنهاغن الدنماركي الذي يواجه في وقت لاحق بايرن ميونيخ (12 نقطة)، علمًا انّ الاخير ضمن مسبقا صدارة المجموعة وتأهله الى الادوار الاقصائية.

في المقابل، يحتل غلطة سراي المركز الثاني برصيد 5 نقاط وأبقى حظوظه مرتفعة قبل مواجهة كوبنهاغن في الجولة الاخيرة.

ويتبقى ليونايتد مباراة واحدة امام بايرن في المسابقة القارية، وسيكون مطالبا بتحقيق الفوز في أولد ترافورد لإبقاء أي آمال بالتأهل.

وسجّل اهداف يونايتد كل من الارجنتيني أليخاندرو غارناتشو (11) والبرتغالي برونو فيرنانديش (18) والاسكتلندي سكوت مكتوميناي (55)، فيما سجّل زياش هدفين للفريق التركي (29 و62) وأضاف التركي كيريم أكتوركوغلو الثالث (71).

وقال فيرنانديش بعد المباراة "إنه لأمر سيئ جدا بصراحة".

وتابع "ما نفعله في دوري الابطال ليس كافيا، يجب ان نسيطر على مبارياتنا".

وأردف "ليست المرة الاولى، حتى كوبنهاغن، اتفهم اننا لعبنا بلاعب أقل، لكننا تقدمنا 3-2 ويجب ان نضمن النتيجة".

وأظهر فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ رغبته الجامحة في الفوز مبكرا وتعويض نكساته المتتالية في "تشاميونزليغ" حيث حقق فوزًا وحيدا من اصل 4 مباريات وسقط في الجولة السابقة امام كوبنهاغن 4-3.

وافتتح "الشياطين الحمر" التسجيل عبر غارناتشو الذي دخل الى اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد ان سجّل هدفا اكروباتيا ضد ايفرتون في نهاية الاسبوع، وافتتح التسجيل في اسطنبول اثر تمريرة من فيرنانديش (11).

وتحوّل فيرنانديش من ممرر الى هدّاف بعد سبع دقائق مضاعفا تقدم فريقه بعدما سدّد كرة مقوسة جميلة من على مشارف المنطقة (18).

ورفض غلطة سراي تسليم المباراة وتمكن الدولي المغربي زياش من ابقاء حظوظه قائمة، وقلّص الفارق قبل نهاية الشوط الاول من ركلة حرّة مباشرة من مسافة 23 مترا (29).

وظن يونايتد انّه حسم النتيجة عندما سجّل مكتوميناي هدفا ثالثا في مطلع الشوط الثاني اثر هجمة مرتدة (55). ومرة جديدة، أثبت زياش علو كعبه وابقى فريقه في المباراة من ركلة حرة أخرى (62) بعدما ارتكب الحارس الكاميروني أندريه أونانا خطأ في التصدي لها.

وقلب اصحاب الارض المباراة رأسا على عقب وعادلوا النتيجة ومرة جديدة، وكان لزياش دور محوري بعدما مرّر لكيريم أكتوركوغلو الذي استقبلها ببراعة وسددها كرة في الزاوية العليا (71).