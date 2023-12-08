بقلم: Euronews

منحت اللجنة الاولمبية الدولية الضوء الأخضر للرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة تحت علم محايد في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية المقررة في باريس من 26 تموز/يوليو الى الحادي عشر من اب/اغسطس المقبلين، شرط الا ألا يدعموا الصراع في أوكرانيا.

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واشارت اللجنة الاولمبية الدولية في بيان لها الجمعة بانه "حتى الآن الأمر ينطبق على 11 رياضيا محايدا في الألعاب الفردية تأهلوا للمنافسة بينهم 8 من روسيا و3 من بيلاروسيا".

وللمقارنة، فان اكثر من 60 رياضيا من اوكرانيا تأهلوا الى الالعاب الاولمبية المقبلة.

وجاء قرار اللجنة الاولمبية الدولية على اثر قيام الاتحادات الرياضية الدولية بطلب من الاولى قبول مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس تحت علم محايد "بأسرع وقت" في دورة الالعاب الاولمبية بحسب بيان صادر عنها بعد القمة الاولمبية الثانية عشرة قبل يومين.