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عاجل. أولمبياد 2024: اللجنة الأولمبية الدولية تسمح للرياضيين الروس والبيلاروس المشاركة تحت علم محايد

عرض الوفد الروسي (ROC) خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، في الاستاد الأولمبي في طوكيو، في 23 يوليو 2021.
عرض الوفد الروسي (ROC) خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، في الاستاد الأولمبي في طوكيو، في 23 يوليو 2021. Copyright AFP
بقلم:  Euronews
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منحت اللجنة الاولمبية الدولية الضوء الأخضر للرياضيين الروس والبيلاروس للمشاركة تحت علم محايد في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية المقررة في باريس من 26 تموز/يوليو الى الحادي عشر من اب/اغسطس المقبلين، شرط الا ألا يدعموا الصراع في أوكرانيا.

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واشارت اللجنة الاولمبية الدولية في بيان لها الجمعة بانه "حتى الآن الأمر ينطبق على 11 رياضيا محايدا في الألعاب الفردية تأهلوا للمنافسة بينهم 8 من روسيا و3 من بيلاروسيا".

وللمقارنة، فان اكثر من 60 رياضيا من اوكرانيا تأهلوا الى الالعاب الاولمبية المقبلة.

وجاء قرار اللجنة الاولمبية الدولية على اثر قيام الاتحادات الرياضية الدولية بطلب من الاولى قبول مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس تحت علم محايد "بأسرع وقت" في دورة الالعاب الاولمبية بحسب بيان صادر عنها بعد القمة الاولمبية الثانية عشرة قبل يومين.

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