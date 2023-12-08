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"دعونا ننجز المهمة".. رئيس مؤتمر المناخ كوب 28 يدعو إلى إنجاز العمل حتى التوصل إلى اتفاق

رئيس مؤتمر كوب 28 للمناخ سلطان الجابر. تاريخ: 08.12.23
رئيس مؤتمر كوب 28 للمناخ سلطان الجابر. تاريخ: 08.12.23 Copyright KARIM SAHIB/AFP
بقلم:  Euronews
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قال أمام مندوبي الدول الذين يناقشون في دبي مستقبل الوقود الأحفوري "لدينا الفرصة لإحداث نقلة نوعية يمكن أن تحدد شكل الاقتصادات العالمية ومستقبلنا وأن تضع الفئات الأكثر ضعفاً في قلب العمل المناخي".

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"دعونا من فضلكم ننجز هذه المهمة".. بهذه الكلمات حاول الإماراتي سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ في دبي إقناع المشاركين في قمة كوب 28 باستئناف المفاوضات التي من المرتقب أن تنتهي الثلاثاء المقبل بالتوافق على بيان ختامي للمؤتمر.

ودعا رئيس المؤتمرالجمعة مندوبي الدول على المضي قدمًا وإنجاز العمل المتبقي مع استئناف المفاوضات بعد استراحة ليوم واحد، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق ومشددا على أن المحادثات في دبي لديها القدرة على إحداث "نقلة نوعية" بشأن المناخ.

وقال أمام مندوبي الدول الذين يناقشون في دبي مستقبل الوقود الأحفوري "لدينا الفرصة لإحداث نقلة نوعية يمكن أن تحدد شكل الاقتصادات العالمية ومستقبلنا وأن تضع الفئات الأكثر ضعفاً في قلب العمل المناخي".

يسعى المندوبون إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن صيغة يمكن أن ترد في النص النهائي بشأن الفحم والنفط والغاز التي تعد الأسباب الرئيسية لتغير المناخ.

وأكد رئيس كوب 28 أن "مؤتمر الأطراف هذا مختلف، لقد سطر صفحة من التاريخ". وهو قال في وقت سابق إنه عازم على إنهاء المؤتمر في الوقت المحدد الثلاثاء، وهو ما سيكون إنجازًا نظرًا للتأخير المعتاد خلال المؤتمرات السنوية التي تُعقد تحت رعاية الأمم المتحدة.

ودعا الجابر الجمعة إلى تحقيق "نتيجة لم يسبق لها مثيل.. لقد فاجأنا المتشككين وألهمنا المتفائلين".

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