شاهد: ولادة نادرة لتمساح أبيض في فلوريدا

بقلم: يورونيوز

انزلق المخلوق ذو العيون الزرقاء والأربعة أرجل من البيضة، وشق طريقه إلى كتب التاريخ كواحدة من الولادات النادرة للغاية لتمساح أبيض.

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كانت ولادة أالأنثى البيضاء الزاحفة التي يبلغ طولها 19.2 بوصة (49 سم) حدثًا نادرًا، حيث لا يوجد منها سوى سبعة تماسيح في العالم، ثلاثة منها تقع في جاتورلاند أورلاندو، وفقًا لمسؤولين في حديقة الزواحف الواقعة خارج أورلاندو بولاية فلوريدا.

وقال مارك ماكهيو، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جاتورلاند، في بيان: “هذا أمر نادر الحدوث. إنه أمر استثنائي للغاية”.

وطلبت الشركة المساعدة من الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل اختيار أسم للتمساح، الذي ينحدر من عش من التماسيح الليوسية تم العثور عليه في مستنقعات لويزيانا عام 1987.

التماسيح الليوسية تمتلك اختلافات نادرة، ولها عيون وردية وفقدان كامل لصباغ الجلد.

التمساح النادر AP Photo/ Orlando, Florida

سيتم عرض التمساح الليوسي مع شقيقها ذو اللون الطبيعي في جاتورلاند في أوائل العام المقبل.

وقال ماكهيو: “في الوقت الحالي، نواصل الحفاظ على سلامتهم حيث يمكننا مراقبة صحتهم ونموهم عن كثب”.