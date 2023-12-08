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عاجل. كوب28: رئيس أوبك يدعو الى رفض أي اتفاق "يستهدف" الوقود الأحفوري

هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوبك، خلال أسبوع CERA الذي تنظمه S&P Global في هيوستن، تكساس، في 7 مارس 2023.
هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوبك، خلال أسبوع CERA الذي تنظمه S&P Global في هيوستن، تكساس، في 7 مارس 2023. Copyright MARK FELIX/AFP
بقلم:  Euronews
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دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) "بإلحاح" أعضاء المنظمة الـ23 وشركاءها إلى "الرفض الاستباقي" لأي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في المفاوضات المناخية في مؤتمر كوب28 المنعقد في دبي.

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وقام هيثم فيصل راشد الغيص الأمين العام المنتخب لمنظمة أوبك بهذه الدعوة عبر رسالة اطّلعت عليها الجمعة وكالة فرانس برس.

في الرسالة المؤرخة الأربعاء وأكد صحّتها بلد عضو في المنظمة تلقاها، "حض" هيثم الغيص أعضاء المنظمة ووفود بلادهم على "الرفض الاستباقي لأي نص أو صياغة تستهدف الطاقة، أي الوقود الأحفوري بدلا من انبعاثات" غازات الدفيئة.

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