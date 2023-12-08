بقلم: Euronews
شارك هذا المقالمحادثة
دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) "بإلحاح" أعضاء المنظمة الـ23 وشركاءها إلى "الرفض الاستباقي" لأي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في المفاوضات المناخية في مؤتمر كوب28 المنعقد في دبي.
وقام هيثم فيصل راشد الغيص الأمين العام المنتخب لمنظمة أوبك بهذه الدعوة عبر رسالة اطّلعت عليها الجمعة وكالة فرانس برس.
في الرسالة المؤرخة الأربعاء وأكد صحّتها بلد عضو في المنظمة تلقاها، "حض" هيثم الغيص أعضاء المنظمة ووفود بلادهم على "الرفض الاستباقي لأي نص أو صياغة تستهدف الطاقة، أي الوقود الأحفوري بدلا من انبعاثات" غازات الدفيئة.