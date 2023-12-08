هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوبك، خلال أسبوع CERA الذي تنظمه S&P Global في هيوستن، تكساس، في 7 مارس 2023. - Copyright MARK FELIX/AFP

هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة أوبك، خلال أسبوع CERA الذي تنظمه S&P Global في هيوستن، تكساس، في 7 مارس 2023. - Copyright MARK FELIX/AFP

بقلم: Euronews

دعا الأمين العام لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) "بإلحاح" أعضاء المنظمة الـ23 وشركاءها إلى "الرفض الاستباقي" لأي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في المفاوضات المناخية في مؤتمر كوب28 المنعقد في دبي.