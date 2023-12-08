فيديو: بعد مقتله في غزة.. إسرائيل تشيع جثمان نجل غادي آيزنكوت، القائد السابق للجيش الإسرائيلي

بقلم: يورونيوز

أقيمت اليوم في إسرائيل جنازة غال مئير آيزنكوت، نجل رئيس الأركان السابق في الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت. وكان الجندي الشاب قتل الخميس في أثناء المعارك في قطاع غزة.

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جثمان غال مئير آيزنكوت، وهو نجل غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وعضو مجلس الحرب في حكومة ناتنياهو حاليا. ويبلغ آيزنكوت الإبن 25 عاما وكان يشغل رتبة رقيب (احتياط)، وقـُتل الخميس في المعارك الدائرة مع مقاتلي حماس في قطاع غزة.

وأقيمت الجنازة الجمعة في مدينة هرتسليا.

غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، أرشيف AP Photo

وفي كلمة التأبين، وعد والده بأن تظل العائلة سعيدة وموحدة حتى لا تذهب تضحيات ابنهم هباءً، حسب تعبيره.

وحضر الجنازة الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين ناتنياهو، فضلًا عن وزير الدفاع يوآف غالانت وآخرون.