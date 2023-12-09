مشروع القرار هذا هو الخامس الذي يرفضه المجلس منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس في ظل انقسامه إلى حد كبير منذ سنوات حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
تدخل الحرب الإسرائيلية في غزة يومها الرابع والستين، ولا يبدو أن أوارها سيخبو قريبا لاسيما وأن واشنطن تدعم تل أبيب سياسيا وعسكريا، آخر فصولها كان في استخدام أمريكا لحق النقض الفيتو على مشروع قدمته الإمارات لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار.
آخر تطورات الحرب في غزة في شهرها الثالث
صحيفة عبرية: إصابة 5 آلاف جندي إسرائيلي منذ بدء الحرب بينهم ألفان باتوا معاقين تماما
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية السبت أن أكثر من 5000 جندي جريح وصلوا إلى المستشفيات، بينهم أكثر من 2000 مصاب تم الاعتراف بهم رسميا من قبل الجيش الإسرائيلي كمعاقين، إضافة إلى 1000 جريح آخر من الجنود النظاميين والعسكريين.
وأضافت الصحيفة أن "وحدة إعادة التأهيل" التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلي، تستقبل يوميا نحو 60 جنديا مصابا، لا يشمل القوات النظامية التي تقع تحت المسؤولية المباشرة للجيش.
وزارة الصحة: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم السبت إن فلسطينيا قُتل برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة دورا بالضفة الغربية.
وأضافت الوزارة أن الشاب القتيل اسمه ساري عمرو ويبلغ من العمر 25 عاما.
وقال نادي الأسير الفلسطيني "أعدمت قوات الاحتلال خلال حملة الاعتقالات ساري عمرو بعد أن أطلقت عليه النار هو وشقيقه إلى أن أعلن عن استشهاده قبل قليل".
حماس: استخدام أمريكا حق النقض ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة "لا أخلاقي ولا إنساني"
قال مسؤول كبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في وقت متأخر يوم الجمعة إن الحركة تندد بقوة باستخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية في قطاع غزة.
ووصفت الحركة موقف واشنطن بأنه "لا أخلاقي ولا إنساني".
وقال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحماس "عرقلة أمريكا صدور قرار بوقف النار، مشاركة مباشرة للاحتلال في قتل أبناء شعبنا وارتكاب المزيد من المجازر والتطهير العرقي".
أمريكا ترفض مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
استخدمت الولايات المتحدة يوم الجمعة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لطلب وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب الجارية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية(حماس) في غزة، مما يضع واشنطن في عزلة دبلوماسية بينما تحمي حليفتها إسرائيل.
وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الذي قدمته الإمارات، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت. وجاء التصويت بعد أن اتخذ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خطوة نادرة يوم الأربعاء حذر خلالها المجلس المؤلف من 15 عضوا رسميا من وجود تهديد عالمي جراء الحرب المستمرة منذ شهرين.
وطرح محمد أبو شهاب، نائب المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، سؤالا على المجلس قائلا "ما الرسالة التي نرسلها للفلسطينيين إذا لم نتمكن من التوحد خلف دعوة لوقف القصف المستمر على غزة؟".
وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار وتقولان إنه لن يعود بالنفع سوى على حماس. وبدلا من ذلك، تدعم واشنطن فترات توقف في القتال لحماية المدنيين والسماح بالإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.
وقال روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أمام المجلس إن مشروع القرار غير متوازن "ومنفصل عن الواقع ولن يحرز أي تقدم على الأرض بأي طريقة ملموسة".
حماس تندد بإسرائيل لنشرها صورا لمحتجزين فلسطينيين شبه عراة
ندد مسؤولون فلسطينيون وعرب ومسلمون بإسرائيل يوم الجمعة بعد ظهور صور على وسائل التواصل الاجتماعي لرجال فلسطينيين معتقلين وهم مجردون من أغلب ملابسهم.
واتهم عزت الرشق القيادي الكبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) القوات الإسرائيلية بارتكاب "جريمة نكراء بحق مدنيين أبرياء عزل".
ودعا الرشق، وهو مقيم في المنفى، منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى التدخل لكشف ما حدث للرجال والمساعدة في إطلاق سراحهم.
عضو المكتب السياسي في حماس، عزت الرشق:— جريدة القدس (@alqudsnewspaper) December 8, 2023
اعتقال جيش الاحتلال النازي لمجموعة من المدنيين النازحين في أحد المدارس في قطاع غزَّة، وتجريدهم من ملابسهم بصورة مهينة، هو جريمة مفضوحة للانتقام من أبناء شعبنا المدنيين العزّل، نتيجة الضربات التي تلقاها جنوده وضباطه على أيد رجال المقاومة… pic.twitter.com/LDYfcdeP7Q
وعبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها إزاء الصور وقالت إن كل المحتجزين والمعتقلين يجب أن يعاملوا بطريقة إنسانية وبكرامة وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وانتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي تدعم بلاده حركة حماس إسرائيل أيضا، متهما إياها "بالوحشية في معاملة الأسرى والمواطنين الأبرياء".