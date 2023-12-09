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عاجل. الوزيرة الإسبانية تدين موقف أوبك وتصفه بأنه "مثير للاشمئزاز" بشأن الوقود الأحفوري

وزيرة التحول البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا تتحدث خلال مؤتمر صحفي في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28
وزيرة التحول البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا تتحدث خلال مؤتمر صحفي في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP28 Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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نددت وزيرة التحول البيئي الإسبانية السبت بموقف منظمة أوبك الذي وصفته بأنه "مثير للاشمئزاز" بعد أن طلبت المنظمة من أعضائها وحلفائها أن يرفضوا بشكل "استباقي" أي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في مفاوضات المناخ في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

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وقالت تيريزا ريبيرا التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي "أعتقد أنه أمر مثير للاشمئزاز أن تعارض دول أوبك وضع المعايير حيث ينبغي أن تكون" في ما يتعلق بالمناخ.

في الرسالة المؤرخة الأربعاء وأكد صحّتها بلد عضو في المنظمة تلقاها، "حض" الأمين العام هيثم الغيص أعضاء المنظمة ووفود بلادهم على "الرفض الاستباقي لأي نص أو صياغة تستهدف الطاقة، أي الوقود الأحفوري بدلا من انبعاثات" الغازات الدفيئة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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