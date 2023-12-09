شاهد: كوب 28.. جماعات حقوقية تدعو إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين في الإمارات ومصر

بقلم: يورونيوز

جماعات حقوق الإنسان بما في ذلك منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش تتجمع في مظاهرة في كوب 28 في دبي للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين الذين تحتجزهم الإمارات العربية المتحدة.

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نظمت مجموعة صغيرة من المتظاهرين احتجاجا نادرا في دبي يوم السبت بمكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) للمطالبة بالإفراج عن نشطاء مؤيدين للديمقراطية مسجونين في الإمارات ومصر.

وشارك نحو 25 شخصا في الاحتجاج رافعين صورا للسجينين الإماراتيين أحمد منصور ومحمد الصديق والناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح.

ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش المظاهرة بأنها تاريخية لأنها حدثت في الإمارات التي لا تبدي تساهلا كبيرا مع الاحتجاجات وتحظر الجماعات المنظمة مثل الأحزاب السياسية والنقابات العمالية.

وكشرط لاستضافة كوب28، وافقت الإمارات على السماح بتنظيم مظاهرات على أرضها وفق قواعد الأمم المتحدة التي تتطلب الحصول على الموافقة على أي مظاهرة مسبقا وتنظيمها في مكان انعقاد القمة فقط.

وخرجت أغلب المظاهرات في "المنطقة الزرقاء" وهي منطقة تحت نطاق سيطرة الأمم المتحدة ولا تسري عليها القوانين المحلية.

وتتهم منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الإمارات باحتجاز ما لا يقل عن 64 من مواطنيها لأسباب سياسية، ومن بينهم أحمد منصور الملقب بـ "آخر المدافعين عن حقوق الإنسان" في الإمارات.

وتسلط منظمة العفو الدولية الضوء على وجه الخصوص على قضية الناشط الحقوقي أحمد منصور، وهو مدافع إماراتي عن حقوق الإنسان مسجون لمدة ست سنوات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مسؤول إماراتي "بهدف تبني روح تدمج الجميع، فالتجمعات السلمية في المناطق المخصصة مرحب بها".

وأضاف المسؤول "لا تعلق الإمارات على حالات فردية بعد صدور أحكام قضائية".