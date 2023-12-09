فيديو: لماذا رشت ناشطة مسحوقا أحمر على وزير الخارجية الآيسلندي؟

بقلم: يورونيوز

اقتحم نشطاء مقر محاضرة لوزير الخارجية الآيسلندي، بيارني بينيديكتسون في جامعة آيسلندا ورفعوا لافتة مؤيدة لوقف إطلاق النار في غزة.

اعلان

واقتربت سيدة من وزير الخارجية قبل أن ترشّ مسحوقا أحمر برّاق في إشارة للدم الفلسطيني الذي يُسفك في قطاع غزة.

وكان المسؤول الآيسلندي قد خصص المحاضرة بمناسبة الذكرى 75 لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وتهدف هذه الخطوة الاحتجاجية بحسب المجموعة الطلابية الناشطة إلى التنديد العلاقات الدبلوماسية المستمرة بين آيسلندا وإسرائيل بالرغم من الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

وكانت آيسلندا قد اعترفت بفلسطين كدولة مستقلة على حدود عام 1967 في عام 2011.