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بمساعدة الموساد.. اعتقال إيرانيين اثنين كانا يخططان لمهاجمة إسرائيليين في قبرص

أعلام إسرائيل في قبرص
أعلام إسرائيل في قبرص Copyright Petros Karadjias/Copyright 2023 The AP
بقلم:  يورونيوز
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قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حزيران/ يونيو الماضي إنه تم إحباط هجوم إيراني ضد أهداف إسرائيلية في قبرص.

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اعتقل إيرانيان اثنان في قبرص بمساعدة الموساد لاستجوابهما بشأن التخطيط المشتبه به لشن هجمات على مواطنين إسرائيليين يعيشون في قبرص.

وقال الموساد، في بيان له، الأحد، إن "إيران صعّدت محاولاتها لإلحاق الأذى بالإسرائيليين في جميع أنحاء العالم منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر".

هويات الإيرانيين الموقوفين
هويات الإيرانيين الموقوفينمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي

وقالت صحيفة كاثيميريني القبرصية دون ذكر مصادر، إنه يعتقد أن الشخصين في المراحل الأولى لجمع معلومات استخباراتية عن أهداف إسرائيلية محتملة.

وأضافت الصحيفة أن الإيرانيين كانوا لاجئين سياسيين على اتصال بشخص مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.

ورفض مسؤول قبرصي كبير التعليق، مستشهدًا بالسياسة المتعلقة بقضايا تتعلق بالأمن القومي.

وعلى بعد 40 دقيقة فقط بالطائرة من إسرائيل، تعد قبرص وجهة شهيرة لقضاء العطلات والاستثمار لآلاف الإسرائيليين.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حزيران/ يونيو الماضي إنه تم إحباط هجوم إيراني ضد أهداف إسرائيلية في قبرص. ونفت طهران أن تكون وراء أي مؤامرة مزعومة لمهاجمة إسرائيليين في قبرص.

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