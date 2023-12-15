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عاجل. مقتل 11 شرطيا على الأقل في هجوم في جنوب شرق إيران

ضباط شرطة إيرانيون يقفون للحراسة أثناء احتجاج ضد السويد أمام السفارة السويدية في طهران
ضباط شرطة إيرانيون يقفون للحراسة أثناء احتجاج ضد السويد أمام السفارة السويدية في طهران Copyright Vahid Salemi/Copyright 2023
بقلم:  يورونيوز
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أوضح نائب المحافظ علي رضا مرحماتي "خلال الهجوم الإرهابي على مقر الشرطة في مدينة راسك، قتل 11 شرطيا وأصيب آخرون بجروح".

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قتل 11 شرطيا على الأقل في هجوم على مركز للشرطة في محافظة سيستان-بلوشستان في جنوب شرق إيران، على ما أفاد مسؤول محلي التلفزيون الرسمي.

وأوضح نائب المحافظ علي رضا مرحماتي "خلال الهجوم الإرهابي على مقر الشرطة في مدينة راسك، قتل 11 شرطيا وأصيب آخرون بجروح". 

وأفادت الشرطة الإيرانية بأن مقر قيادتها في مدينة راسك تعرض لهجوم "إرهابي" نفذه أعضاء من جماعة "جيش الظلم" في منتصف الليلة الماضية، التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم. 

وأشارت الشرطة إلى أنه أصيب وقتل عدد من المسلحين.

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