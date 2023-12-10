شاهد: سقوط عدد من القتلى بعد قصف للجيش السوري على منطقة إدلب

بقلم: يورونيوز

تضم إدلب أكثر من 4 ملايين شخص، كثير منهم نزحوا داخليًا بسبب الصراع السوري الذي اندلع في مارس/آذار 2011.

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أعلنت جماعة معارضة سورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في قصف من قوات النظام السوري على محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة السبت.

وقدرت جماعة الدفاع المدني السوري، المعروفة أيضًا باسم الخوذ البيضاء، عدد القتلى بخمسة أشخاص، بينهم طفلان، بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إن ستة قتلوا، بينهم طفل واحد.

وأظهرت لقطات أعضاء من الخوذ البيضاء وهم يعملون في الشوارع المتضررة في عاصمة منطقة إدلب.

وقالت المعارضة إن ضربات صاروخية أصابت المدينة والمناطق الريفية المحيطة بها، بما في ذلك بلدة سرمين.

وتضم إدلب أكثر من 4 ملايين شخص، كثير منهم نزحوا داخليًا بسبب الصراع السوري الذي اندلع في مارس/آذار 2011.

ويعتبر شمال غرب المحافظة آخر معقل رئيسي للمعارضين في سوريا.

أدت الحرب إلى نزوح نصف سكان البلاد قبل الحرب البالغ عددهم 23 مليون نسمة، وتدمير أجزاء كبيرة من سوريا.