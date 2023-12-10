EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: سقوط عدد من القتلى بعد قصف للجيش السوري على منطقة إدلب

إدلب أثناء القصف
إدلب أثناء القصف Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

تضم إدلب أكثر من 4 ملايين شخص، كثير منهم نزحوا داخليًا بسبب الصراع السوري الذي اندلع في مارس/آذار 2011.

اعلان

أعلنت جماعة معارضة سورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في قصف من قوات النظام السوري على محافظة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة السبت.

وقدرت جماعة الدفاع المدني السوري، المعروفة أيضًا باسم الخوذ البيضاء، عدد القتلى بخمسة أشخاص، بينهم طفلان، بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، إن ستة قتلوا، بينهم طفل واحد.

وأظهرت لقطات أعضاء من الخوذ البيضاء وهم يعملون في الشوارع المتضررة في عاصمة منطقة إدلب.

وقالت المعارضة إن ضربات صاروخية أصابت المدينة والمناطق الريفية المحيطة بها، بما في ذلك بلدة سرمين.

وتضم إدلب أكثر من 4 ملايين شخص، كثير منهم نزحوا داخليًا بسبب الصراع السوري الذي اندلع في مارس/آذار 2011.

ويعتبر شمال غرب المحافظة آخر معقل رئيسي للمعارضين في سوريا.

أدت الحرب إلى نزوح نصف سكان البلاد قبل الحرب البالغ عددهم 23 مليون نسمة، وتدمير أجزاء كبيرة من سوريا.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: الآلاف يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة في مسيرة بوسط لندن

مسؤول إسرائيلي يدعو لدفن الأسرى الفلسطينيين وهم أحياء في غزة

الأمين العام لأوبك يرفض أي اتفاق "يستهدف" الوقود الأحفوري في كوب28

سوريا سوريا - نزاع إدلب