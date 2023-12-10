بقلم: يورونيوز

ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية اليوم الأحد أن السودان أعلن 15 من موظفي سفارة الإمارات أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وأمرهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة

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وأعلنت وزارة الخارجية السودانية استدعاء القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في السودان بدرية الشحي وأبلغتها قرار حكومة السودان بإعلان 15 شخصاً من الدبلوماسيين العاملين في السفارة أشخاصاً غير مرغوب فيهم وطالبت بمغادرتهم السودان خلال 48 ساعة، وطلبت الوزارة من الدبلوماسية الإماراتية نقل هذا القرار لحكومتها في أبوظبي.

طلب الخرطوم جاء بعد اتهام مسؤول رفيع في الجيش السوداني الإمارات بالوقوف إلى جانب قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في مواجهة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

وتظاهر المئات خلال الاسبوعين الماضيين انطلاقا من مساجد بورتسودان ضد الامارات مطالبين بطرد سفيرها من السودان بعد أن اتهم عضو مجلس السيادة ومساعد البرهان الفريق ياسر العطا في 28 تشرين الثاني/نوفمبر علنا أبوظبي بالوقوف الى جانب قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش.