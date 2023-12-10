وسائل إعلام سورية: "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صواريخ إسرائيلية أطلقت على محيط العاصمة دمشق"

بقلم: يورونيوز

وقالت وكالة الأنباء السورية سانا السورية إن الدفاعات الجوية تشتبك مع “أهداف معادية” في سماء دمشق.

اعلان

وتقول إن الانفجارات سمعت في جميع أنحاء المدينة. ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول الأهداف أو الإصابات أو الأضرار المحتملة.

ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول الأهداف أو الإصابات أو الأضرار المحتملة.

تشنّ إسرائيل مئات الضربات الجوية على سوريا منذ اندلاع الحرب في جارتها الشمالية في 2011.

واستهدفت الضربات بشكل رئيسي فصائل مدعومة من إيران وعناصر حزب الله اللبناني إضافة إلى مواقع للجيش السوري.