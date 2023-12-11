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عاجل. الانتخابات الرئاسية الروسية ستجري أيضًا في الأراضي الأوكرانية المحتلة (اللجنة الانتخابية)

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين Copyright Sergei Karpukhin/Sputnik
بقلم:  يورونيوز
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الانتخابات الرئاسية الروسية ستجري أيضًا في الأراضي الأوكرانية المحتلة (اللجنة الانتخابية)

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ستشمل الانتخابات الرئاسية الروسية المقررة في آذار/مارس 2024 ويتوقع أن تؤدي الى نيل فلاديمير بوتين ولاية جديدة، الأراضي التي تحتلها موسكو في شرق وجنوب أوكرانيا، على ما أعلنت اللجنة الانتخابية الاثنين.

وقالت اللجنة حسبما نقلت عنها وكالات أنباء روسية، إن التصويت سيشمل دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون وهي مناطق أعلنت روسيا ضمّها في العام 2022 رغم أنها لا تتمتع بسيطرة عسكرية كاملة عليها.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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