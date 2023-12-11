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رئيس هيئة الأمم المتحدة للمناخ يدعو الأطراف إلى إزالة "العقبات التكتيكية العقيمة"

رئيس هيئة الأمم المتحدة للمناخ سايمن ستيل
رئيس هيئة الأمم المتحدة للمناخ سايمن ستيل Copyright Kamran Jebreili/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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رئيس هيئة الأمم المتحدة للمناخ يدعو الأطراف إلى إزالة "العقبات التكتيكية العقيمة"

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دعا رئيس هيئة الأمم المتحدة للمناخ سايمن ستيل الإثنين الدول المجتمعة في دبي إلى التخلص من "العقبات التكتيكية العقيمة"، قبل يوم من الموعد المقرر لاختتام مؤتمر كوب28 الذي ينصب فيه الاهتمام على مصير الوقود الأحفوري.

وقال ستيل في كلمة أمام ممثلي الدول في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "نحن الآن هنا لمناقشة موضوعين"، مشيراً إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة و"سبل" دعم المرحلة الانتقالية للطاقة، في حين يُتوقع نشر مسودة جديدة للنص النهائي للاتفاق في وقت قريب.

من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الاستغناء الاستغناء عن كل مصادر الوقود الأحفوري.

كما دعا إلى "أقصى قدر من المرونة" والتحلي "بحسن نية" في مؤتمر المناخ

المصادر الإضافية • أ ف ب

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