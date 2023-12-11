بقلم: يورونيوز

شاهد: المئات يرتدون زي سانتا كلوز خلال مشاركتهم في سباق في المكسيك

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ارتدى المئات من الأشخاص أزياء سانتا كلوز خلال مشاركتهم في سباق في حديقة زابوبان الذي يقام قبل أقل من أسبوعين من الاحتفال بأعياد الميلاد.

ووصف أحد المشاركين ارتدائه زي سانتا كلوز بالـ"تجربة الرائعة جداً".

وأضاف: "لدي أبناء وبنات إخوة صغار جدًا، وهم يحبون أن أرتدي ملابس شخصيات مختلفة".

وقال مشارك آخر: "إنها السنة الثانية التي أشارك فيها في هذا السباق، إنه سباق ممتع للغاية لأننا جميعاً نرتدي زي سانتا كلوز، لذا فهو رائع للغاية".