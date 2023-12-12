EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فنلندا تعلن إعادة فتح معبرَين حدوديين مع روسيا

محطة فاليما الحدودية المغلقة بين فنلندا وروسيا في الصورة في 7 ديسمبر 2023.
محطة فاليما الحدودية المغلقة بين فنلندا وروسيا في الصورة في 7 ديسمبر 2023. Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أعلن رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو الثلاثاء أن بلده سيعيد فتح معبرَين حدوديين مع روسيا، بعدما أغلقت هلسنكي حدودها مع جارتها متهمة إياها بتدبير "هجوم هجين" عبر إرسالها مهاجرين غير نظاميين إلى الحدود.

اعلان

وقال أوربو "قررت الحكومة اليوم أن تُبقي الحدود الشرقية مغلقة باستثناء معبرين حدوديين". ستفتح فنلندا معبرَي فاليما ونيرالا الخميس. ولفت أوربو إلى أنه تم تخفيف القيود من أجل تقييم ما إذا كان "هناك تغيير نحو الأفضل". وأضاف "إذا استمرت الظاهرة، سنغلق هذين المعبرين الحدوديين".

في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، أغلقت فنلندا نصف معابرها الثمانية مع روسيا، قبل أن تحصر معابرها الحدودية مع روسيا بمركز رايا-يوسيبي في شمال البلاد. ثم أغلقت هذا المعبر بحلول نهاية تشرين الثاني / نوفمبر.

منذ مطلع آب / أغسطس، وصل حوالي ألف طالب لجوء لا يحملون الوثائق المناسبة، خصوصا من الصومال والعراق واليمن، إلى الحدود الشرقية التي تفصل بين البلدين على امتداد 1340 كيلومترًا، حسب السلطات الفنلندية.

ولاحظ رئيس الوزراء الفنلندي في تشرين الثاني / نوفمبر أن تدفق المهاجرين "نشاط منظم، وليس حالة طارئة حقيقية" مضيفًا أن "السهولة التي وصل بها المهاجرون إلى معبر رايا-يوسيبي الحدودي النائي دليل على ذلك".

ورفضت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا حينها الاتهامات، قائلة "بدأت السلطات الفنلندية بتقديم أعذار خرقاء، ما يؤدي إلى تأجيج المشاعر المعادية لروسيا".

وتوترت علاقة فنلندا مع جارتها الشرقية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ما دفع هلسنكي إلى الانضمام في نيسان / أبريل إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي تقوده الولايات المتحدة.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

نتنياهو: "إسرائيل تستعد لحرب محتملة في الضفة الغربية"، والسلطة الفلسطينية وحماس تردّان

شاهد: فلسطينيون يُعانون ضيق العيش في الضفة الغربية بعد أن خسروا عملهم في إسرائيل

فيديو: الأردن يريد حماية أشجار الزيتون من الاندثار ومحاولات لإدراجها على قائمة اليونيسكو

هلسنكي روسيا أوكرانيا فنلندا لاجئون حدود