نتنياهو: "إسرائيل تستعد لحرب محتملة في الضفة الغربية"، والسلطة الفلسطينية وحماس تردّان

بقلم: يورونيوز

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن حكومته تستعد لخوض حرب محتملة في الضفة الغربية التي تخضع رسمياً لسيطرة السلطة الفلسطينية.

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وقالت هيئة البث إن تصريحات نتنياهو وردت خلال نقاش مغلق للجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي. وقال نتنياهو خلالها إن إسرائيل تستعد للحرب ضد قوى أمنية فلسطينية في الضفة الغربية إذا تعاونت تلك القوى مع حركة حماس.

وأضافت الهيئة: "خلال المناقشة المغلقة التي جرت في لجنة الشؤون الخارجية والأمن مع رئيس الوزراء، سأل أعضاء الكنيست (البرلمان) نتنياهو عن إمكانية حدوث سيناريو عكسي، وهي الحالة التي توجه فيها قوات السلطة الفلسطينية أسلحتها نحو الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية كجزء من التعاون بين حماس والسلطة الفلسطينية".

وأضافت: "رد نتنياهو قائلا إن السيناريو العكسي مألوف لدينا ومطروح على الطاولة، ونحن نناقش ذلك، ونريد أن نصل إلى وضع إذا وقع أمر كهذا، ففي غضون دقائق قليلة ستكون هناك مروحيات في الجو ترد على مثل هذا الحادث".

رد الفعل الفلسطيني

ورفض الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة تصريحات نتنياهو، ووصفها بأنها "تعبر بشكل واضح عن نواياه المبيتة، ووجود قرار إسرائيلي لإشعال الضفة الغربية".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن أبو ردينة قوله: "تصريحات نتنياهو التي أشار فيها إلى إنشاء سلطة مدنية تابعة لإسرائيل في قطاع غزة مدانة ومرفوضة، وتشكل تحديا للمجتمع الدولي برمته، وللمواقف المعلنة للإدارة الأميركية، التي أعلنت رفضها لإعادة احتلال غزة أو اقتطاع أي جزء منه".

حماس تعلق على تصريحات نتنياهو

وأضاف: "هذه التصريحات تأتي في إطار ما يجري من حرب إبادة جماعية يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، من عمليات قتل واعتقال للمواطنين الفلسطينيين واقتحامات للمدن والقرى والمخيمات، وتهجير قسري للسكان، خاصة في الأغوار، وحجز أموال المقاصة الفلسطينية".

وعلقت حركة حماس في بيان قالت فيه إن تصريحات نتنياهو تؤكد استهداف الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية معاً. وأضافت أن تصريحات نتنياهو تؤكد عدم اكتراثه بالتسوية السياسية، وسعيه لترسيخ الاحتلال، بخاصة في القدس والمسجد الأقصى، بحسب البيان.