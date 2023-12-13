بقلم: يورونيوز

Qatar 365 يُحيي بعضًا من أبرز اللحظات في قطر خلال العام المنصرم: التقاليد القديمة مثل الغوص بحثًا عن اللؤلؤ وحياكة السدو والثقافات المتنوعة من خلال المسرح الإندونيسي وفعاليات الرسوم المتحركة، بالإضافة إلى بعض أفضل تجارب الطعام في الدوحة.

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مع اقتراب نهاية 2023، يعود فريق Qatar 365 لإستعراض بعض من أفضل لحظات هذا العام بدءاً من تجارب الطهي التي لا تُنسى، حيث أبدت ليلى حميرة إعجابها بتجربة الشواء الكوري، وقام عادل حليم بجولة غذائية مع مدونة الطعام المحلية Rachel Morris.

في 2023، استكشف الفريق التقاليد القديمة التي كانت شائعة في قطر، فالتقت ليلى بمُعلم منسوجات السدو الذي ما زال يحافظ على هذه الحرفة من خلال تعليمها للأجيال القادمة.

خرجت Charlotte Dubenskij بالقارب إلى ساحل شبه الجزيرة مع أحد آخر غواصي اللؤلؤ الطبيعي في قطر، وعثرت على لؤلؤة داخل المحارفي البحر. في حين أمضى عادل بعض الوقت مع صقّار قطري شارك شغفه ومعرفته مع أبنائه وعلمهم صيد الصقور.

يعيش فريق Qatar 365 دائمًا تجارب ثقافية متنوعة، حيث تم تنظيم مبادرة "أعوام الثقافات"، واستمتعت ليلى بعرض مسرحيّ إندونيسي رائع باسم Hayati.

كانت الثقافات الفرعية موجودة أيضًا في القائمة، حيث اكتشف عادل ذلك عندما أمضى وقتًا في حدث فريد يسمى Geekend، حيث تسمح التجمعات شبه السنوية للاعبين وعشاق الرسوم المتحركة ومحبي الأزياء التنكرية بالتعرف على بعضهم تحت سقف واحد.