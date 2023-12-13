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فون دير لايين تؤيد فرض عقوبات على "المتطرفين" من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين Copyright Jean-Francois Badias/ The AP
بقلم:  يورونيوز
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نددت رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لايين، يوم الأربعاء، بأعمال العنف التي يرتكبها المستوطننون الإسرائيليون في الضفة الغربية بحق الفلسطينيين معربة عن قلقلها لما تشكله هذه الأعمال من تهديد للسلام

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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، يوم الأربعاء، إنها "تؤيد" فرض عقوبات على "المتطرفين" من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، مندّدة أمام البرلمان الأوروبي بـ"تصاعد" أعمال العنف التي يمارسونها والتي اعتبرت أنها تهدد استقرار المنطقة.

وقالت فون دير لايين في ستراسبورغ: "يتسبب تصاعد أعمال العنف الذي يمارسه المتطرفون من المستوطنين معاناة هائلة للفلسطينيين. إن ذلك يعرّض احتمالات وجود سلام دائم للخطر، ويمكن أن يؤدي ذلم إلى تفاقم بحالة "عدم الاستقرار الإقليمي". لهذا السبب أنا أؤيد فرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في الهجمات في الضفة الغربية".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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