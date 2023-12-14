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شاهد: المئات يتظاهرون في نيويورك دعمًا لإسرائيل

تظاهرة داعمة لإسرائيل في نيويورك
تظاهرة داعمة لإسرائيل في نيويورك Copyright CHARLY TRIBALLEAU/AFP
بقلم:  يورونيوز
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حمل العديد من المتظاهرين صور أولئك الذين ما زالوا في الأسر داخل قطاع غزة، بينما حمل آخرون الأعلام الإسرائيلية.

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تجمع المئات من سكان نيويورك، بما في ذلك بعض أفراد عائلات الأسرى الأميركيين الذين ما زالوا محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لإظهار الدعم لإسرائيل.

وقالت إليزابيث روجاك، وهي إحدى المشاركات في الاعتصام: "من واجبي المشاركة في هذه التحركات وهذا أمر أؤمن به، من أجل مجتمعي والعالم".

أضاء المتظاهرون هانوكا مينورا
أضاء المتظاهرون هانوكا مينوراCHARLY TRIBALLEAU/AFP

وأضافت: "عدم الاعتراف بالعذابات التي يعاني منها المجتمع الإسرائيلي دفعني للتحرك للمطالبة بتحرير المحتجزين وإعادتهم إلى منازلهم".

"نقف إلى جانبهم"

وحمل العديد من المتظاهرين صور أولئك الذين ما زالوا في الأسر داخل قطاع غزة، في حين حمل آخرون الأعلام الإسرائيلية.

واعتبر أندرو واكسمان أن "كل ما يمكنني القيام به من أجل المحتجزين هو إظهار التضامن ليعرفوا أن هناك أشخاصًا يدعمونهم في الخارج".

بدورها، شددت دانييلا فايس على أنه "من المهم جدًا أن نُظهر لإسرائيل والعالم أجمع، وخاصة عائلات الأسرى، أننا نقف إلى جانبهم".

وخلال التحرك، أضاء المتظاهرون شمعدان عيد الأنوار اليهودي، حانوكا مينورا، ولكن في المقابل ألغي عرض كان مقررًا باستخدام 500 طائرة من دون طيار بسبب صعوبات فنية.

وتأتي التظاهرة تزامنًا مع احتجاجات في مدن في أنحاء الولايات المتحدة والعالم طالبت بوقف إطلاق النار وانتقدت الجيش الإسرائيلي.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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