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تسلا: استدعاء أكثر من 2 مليون سيارة بسبب عيوب فنية

يضيء شعار شركة Tesla على السطح الخلفي لسيارة موديل X 2020
يضيء شعار شركة Tesla على السطح الخلفي لسيارة موديل X 2020 Copyright David Zalubowski/ The AP
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت شركة تسلا أنها ستستدعي أكثر من مليوني سيارة لإصلاح نظام معيب يتعلق بالنظام الآلي الجزئي المستخدم أثناء القيادة

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تشير الوثائق التي نشرها منظمو السلامة الأمريكيون(U.S. safety regulators)، يوم الأربعاء، إلى أن الشركة سترسل تحديثًا للبرنامج لإصلاح المشكلات.

ويأتي الاستدعاء بعد تحقيق دام عامين، أجرته الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة بعد سلسلة من الحوادث التي حدثت أثناء استخدام نظام القيادة الآلي جزئيًا، وكان بعضها مميتًا.

وتقول الوكالة إن تحقيقها وجد أن النظام الآلي المتبع أثناء القيادة بطريقة جزئية قد يكون غير كاف لضمان انتباه السائق، ويمكن أن تؤدي إلى سوء استخدام متوقع للنظام.

ويغطي الاستدعاء جميع سيارات تسلا التي باعتها في الولايات المتحدة تقريبًا، ويشمل الطرازات Y وS و3 وX التي تم إنتاجها في الفترة ما بين 5 أكتوبر 2012 و7 ديسمبر من هذا العام.

وقالت الوثائق إن تحديث البرنامج يتضمن ضوابط وتنبيهات إضافية “لتشجيع السائق بشكل أكبر على الالتزام بمسؤوليته المستمرة في القيادة”.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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