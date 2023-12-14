الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي: إذا خسرت إسرائيل الحرب الإعلامية فمستقبلها سيكون مهددًا

بقلم: يورونيوز

شدد نيكولا ساركوزي، خلال مؤتمر له في العاصمة المغربية الرباط مخصص لإطلاق كتابه الجديد، على أن "حل الدولتين هو الأفضل" للأزمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

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أكد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أنه "في حال خسرت إسرائيل الحرب الإعلامية فإن ذلك سيعرض مستقبلها للخطر". وشدد ساركوزي، خلال مؤتمر له في الرباط مخصص لإطلاق كتابه الجديد، على أن "حل الدولتين هو الأفضل" للأزمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال ساركوزي: "إن إسرائيل ستفوز في كل حرب عسكرية، ولكن إذا خسرت حرب الإعلام فإن ذلك يعرض مستقبلها للخطر بشكل خطير، وكان لدي العديد من النقاشات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حول هذا الموضوع".

وأضاف: "كان هناك رؤساء وزراء إسرائيليون أرادوا التحرك نحو السلام مع حل الدولتين، حتى أن أحدهم دفع حياته ثمنًا لذلك (في إشارة إلى إسحاق رابين)". وتابع قائلًا: "أود أن أذكركم أنه لم يكن عربيًا هو الذي قتله، بل يهوديًا، لذلك يمكن أن يكون التطرف موجودًا على الأرض في الجانبين".

وأثارت التظاهرات التي تُقام في كل أنحاء العالم الجدل في إسرائيل، حيث اعتبر بعض المحللين أن ذلك دليلًا على "ضعف إسرائيل في نشر روايتها للعامة، وانتصار للفلسطينيين في هذا الجانب".