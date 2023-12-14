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عاجل. الدنمارك وألمانيا: الشرطة تكشف عن عمليات اعتقال في إطار إحباط "هجوم إرهابي"

كبير مفتشي الشرطة فليمنج دريجر، وكبير مفتشي شرطة كوبنهاغن بيتر دال
كبير مفتشي الشرطة فليمنج دريجر، وكبير مفتشي شرطة كوبنهاغن بيتر دال Copyright Martin Sylvest/Ritzau Scanpix via AP
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت الشرطة الدنماركية وجهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي، يوم الخميس، بأن عناصر الأمن نفّذوا عدة عمليات توقيف في إطار عملية لإحباط هجوم مخطط له

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وأفاد الجهازان بأنّ عمليات التوقيف تمّت خلال عمليات دهم صباحاً في عدة مناطق في الدنمارك.

وأضافا "تم تنفيذ العملية بناءً على الشبهات المرتبطة بالتحضير لهجوم إرهابي".

ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن القضية، لكنّ من المقرر بأن يتم عقد مؤتمر صحافي بشأن العملية.

وبدورها قالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن بأنّ عمليات الدهم "تكشف لنا الوضع في الدنمارك".

وقالت للصحافيين "لاحظنا على مدى سنوات عدة وجود أشخاص يعيشون في الدنمارك، ولا يتمنون لنا الخير ممن هم ضد ديمقراطيتنا وحريتنا وضد المجتمع الدنماركي".

واعتبر جهاز الاستخبارات الدنماركي بأن التهديد خطير إذ صنّفه في الدرجة الرابعة ضمن مقياس للتهديد من خمس درجات.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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