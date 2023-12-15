شاهد: قوارب الكاياك الاحتفالية في موكب سانتا لوسيا تضيء قنوات كوبنهاغن

نظم الدنماركيون، مساء الأربعاء، عرضًا بديلاً لموكب سانتا لوسيا التقليدي، حيث قاموا بالتجديف بقوارب الكاياك عبر قنوات كوبنهاجن المظلمة وغنوا الترانيم الخاصة بهذه المناسبة. وارتدى البعض قبعات عيد الميلاد، بينما قام البعض الآخر بتغطية قوارب الكاياك الخاصة بهم بالزخارف والأضواء.

نظم الدنماركيون، مساء الأربعاء، عرضًا بديلاً لموكب سانتا لوسيا التقليدي، حيث قاموا بالتجديف بقوارب الكاياك عبر قنوات كوبنهاجن المظلمة وغنوا الترانيم الخاصة بهذه المناسبة. وارتدى البعض قبعات عيد الميلاد، بينما قام البعض الآخر بتغطية قوارب الكاياك الخاصة بهم بالزخارف والأضواء.