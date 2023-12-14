بوتين: "السلام ممكن بعد استئصال النازيّة ونزع السلاح من أوكرانيا"

بقلم: يورونيوز

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، أنّ السلام ممكن مع أوكرانيا فقط بعد تحقيق موسكو أهدافها في الحرب المستمرة منذ قرابة عامين

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وقال في مؤتمره الصحافي السنوي في موسكو "سيكون هناك سلام عندما نحقق أهدافنا. إنها لا تتغير. سأذكركم بما تحدثنا عنه: استئصال النازيّة ونزع سلاح أوكرانيا وحيادها".

وبعدما أرسل بوتين قواته إلى أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 طالب ب"استئصال النازية" في جارته الموالية للغرب، وهي عبارة فضفاضة دانها ناجون من المحرقة.

وطالب أيضا بـ"نزع سلاح" أوكرانيا التي كانت تتصدى للهجوم الروسي.

وقال بوتين "بالنسبة لنزع السلاح، لا يريدون التفاوض وبالتالي نحن مضطرون لاتخاذ تدابير أخرى من بينها تدابير عسكرية".

وأضاف أن الجانبين "وافقا على ذلك خلال محادثات في اسطنبول"، لكنّ أوكرانيا كما قال تنصلت لاحقاً من الاتفاقات.

وتابع "إما أن نتفق أو نسوّي المسألة بالقوة".

إنتشار عسكري روسي في أوكرانيا

وقال بوتين أنّ الروس نشروا أكثر من 600 ألف عسكري في أوكرانيا، بعد قرابة عامين على إرساله جيشه للسيطرة على العاصمة كييف.

تكبدت كل من كييف وموسكو خسائر فادحة بعد أشهر من أعمال حربية واسعة النطاق، وتقدر الولايات المتحدة خسائر الجيش الروسي ب315000 جندي بين قتيل وجريح.

وقال بوتين في مؤتمره الصحافي السنوي الأول منذ بدء النزاع في شباط/فبراير 2022 إن "خط الجبهة يمتد لأكثر من 2000 كيلومتر. هناك 617000 شخص في منطقة النزاع".

وأضاف أن 224000 من الجنود الذي تمت تعبئتهم ينتشرون حالياً في مناطق في أوكرانيا تسيطر عليها حالياً القوات الروسية.

وخلال مؤتمره صحافي السنوي قال بوتين إنّ ليس هناك خطط للإعلان عن تعبئة عسكرية جديدة في إطار النزاع.

وأكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ روسيا قادرة على "المضي قدماً" رغم العقوبات الاقتصادية الغربية والعزلة السياسية بسبب هجومها في أوكرانيا، مضيفاً أن نقاط قوة بلده تشمل "التماسك القوي للمجتمع الروسي وصمود النظام المالي الاقتصادي والإمكانات المتزايدة لقدرات جيشنا".