شاهد: الأمطار الغزيرة تفاقم معاناة النازحين في غزة

بقلم: يورونيوز

الأمطار الغزيرة تجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للنازحين في مخيمات اللاجئين في خانيونس في غزة.

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أدت الأحوال الجوية القاسية في قطاع غزة إلى غمر الشوارع بالمياه، مما يجعل من الصعب على موظفي الإغاثة نقل الجرحى، ويجعل المطر والبرد الحياة في مخيمات اللاجئين أكثر صعوبة.

ويواجه سكان خان يونس البرد في ظروف صعبة حيث انخفضت درجة الحرارة وتزايد هطول المطر، في وقت يفتقدون فيه أبسط ما يواجهون به هذه الأجواء، حيث لا فرش ولا غطاء في خيامهم البلاستيكية يقيهم من برد ويحميهم من مطر.

كما كشفت لقطات فيديو تحوّل التراب الذي ترتكز عليها آلاف الخيام إلى منطقة طينية بفعل مياه الأمطار الكثيفة.

أكدت السلطات الصحية في غزة، الأربعاء، وجود أكثر من 320 ألف حالة إصابة بأمراض مُعدية، وأدى الاكتظاظ وسوء الصرف الصحي إلى جعل الملاجئ مرتعًا للأمراض، وتهدد الظروف بإصابة المزيد من الأشخاص".